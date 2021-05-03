Бразилиа, , 22:22 — REGNUM В гигантскую «лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса превращается Бразилия, так как взять под контроль ситуацию местные власти никак не могут. Об этом заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес журналистам РИА Новости.

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»Мы (Бразилия — прим. ИА REGNUM) превратились в идеальную лабораторию (по выведению новых штаммов — прим. ИА REGNUM)», — сказал специалист.

По его словам, новых штаммов коронавируса должно быть «намного больше», так как уже известный список — лишь вершина айсберга.

Собеседник агентства отметил, что в городе Манаус был впервые выявлен амазонский штамм (P.1), который представляет особую опасность. По его словам, по всей стране уже распространился данный вариант вируса, а в группу риска начинают входить все более и более молодые люди.

«Никто (в Бразилии — прим. ИА REGNUM) ничего не контролирует, — отметил эксперт. — Выявление новых штаммов носит спорадический характер».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заявил во время видеоконференции ВОЗ, что мировые державы должны поделиться лишними вакцинами от COVID-19.

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