Москва, , 22:22 — REGNUM

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что американский лидер Джо Байден хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений.

«Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

По его словам, при сохранении или расширении санкций против Москвы улучшать отношения между США и России невозможно. Сенатор назвал каждый новый раунд ограничений «мощным ударом по стабильности отношений«.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что Байден планирует обсудить стабилизацию отношений Вашингтона и Москвы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая может пройти в ближайшем будущем.

По его словам, власти США, которые предпочли бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, не стремятся к «эскалации».

Читайте также: Пушков назвал произволом построенный США миропорядок