Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Герцог Сассекский со сцены на стадионе SoFi Studium в Лос-Анджеле призвал «распространить вакцины везде», когда открыл благотворительный концерт Vax Live. Об этом 3 мая сообщает BBC.

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Принц Гарри разделил сцену с рядом знаменитостей, которые собрались, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом. Запись концерта 8 мая будут транслировать местные американские телеканалы.

Большинство звезд приняли участие по видеосвязи. Среди них были участники группы The Rolling Stones, Леди Гага, Тейлор Свифт и Элтон Джон. Также было показано видеообращение президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. По мимо этого, зрители увидели президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Ведущей вечера стала Селена Гомез, к которой во время шоу присоединилась Дженнифер Лопес.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Гейл Смит, координатор администрации США по безопасности в области здравоохранения и глобальному реагированию на пандемию, рассказала репортерам CNN, что администрация президента США Джо Байдена еще не готова делиться вакцинами от COVID-19 с другими странам.

Напомним, на данный момент США сильно отстают от России и Китая по темпам глобальной вакцинации.