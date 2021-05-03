Киев, , 21:44 — REGNUM

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет просить об отказе от Минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире или скрыть свои истинные намерения».

Леонид Кравчук Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сам буду просить выходить из Минского формата, потому что всё уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, для того чтобы сохранить нынешний формат, необходимо объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе.

«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что Минские соглашения нуждаются в корректировке. Он предложил подключить США, Великобританию и Канаду к переговорам в «нормандском формате», который предполагает участие Германии, России, Украины и Франции.

Зеленский также назвал отвод российских войск от границ Украины «маленькой победой» Киева и его союзников, добавив, что вооружённые силы Украины готовы отразить любую угрозу.

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