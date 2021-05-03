Киев, 3 мая, 2021, 21:44 — ИА Регнум.

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будетпросить об отказе от Минского формата, если его участники захотят«отойти от главного вопроса омире или скрыть свои истинные намерения».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

«Сам буду просить выходить из Минского формата, потому что всё уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, для того чтобы сохранить нынешний формат, необходимо объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе.

«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что Минские соглашения нуждаются в корректировке. Он предложил подключить США, Великобританию и Канаду к переговорам в «нормандском формате», который предполагает участие Германии, России, Украины и Франции.

Зеленский также назвал отвод российских войск от границ Украины «маленькой победой» Киева и его союзников, добавив, что вооружённые силы Украины готовы отразить любую угрозу.

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