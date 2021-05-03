3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили материал американского издания о том, что действия президента США толкают Россию и Китай с союзу.

Тимур Кондратьев, , 22:23 — REGNUM Материал издания The National Interest, согласно которому недружественные заявления президента США Джозефа Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

"Театр! Главное придумать себе врага, ведь так удобнее для кошелька», — пишет Андрей К.

Некоторые комментаторы уверены, что по-настоящему Байден угрожать не может, потому что, по сути, нечем. Тем не менее для внутреннего американского и европейского обывателя создаётся искусственная картинка, которая теперь напоминает театр абсурда.

«Какие могут быть угрозы? Где они и где угрозы? Одни понты!» — считает Dima R.

Часть людей оказалась убеждена, что сама фигура Байдена дискредитирует Соединённые Штаты и не позволяет ему внушать страх миру, исходя из своего крайне нелепого положения.

«Байден может лишь изрекать угрозы в адрес России! На большее он не способен. На ногах бы ему устоять!» — написал Владимир Т.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые пользователи всё же пришли к выводу, что доля правды в этом есть. Байден действительно толкает Россию на вынужденный союз с Китаем, следуя известному высказыванию: «Враг моего врага — мой друг».

«Бедный Джо! Даже в Америке начали понимать, что надо как-то заставить замолчать своего президента. Иначе он может наделать таких делов, что следующему руководству США будет просто не расхлебать», — поделился своим мнением Иван И.

Ряд пользователей указал на то, что Китай является крайне прагматичной страной, руководство которой не знает таких понятий, как дружба. Поэтому ситуационный союз никак не означает, что Пекин подставит плечо Москве в любую трудную минуту.

«В случае войны США и России Китай не выступит на нашей стороне, иллюзии тут ни к чему. Если при коммунизме братьями не стали, то теперь и подавно. К слову, китайцы нас считали «младшими» братьями, а теперь открыто говорят, что Россия — слабая страна. Пока в Совбезе ООН мы за них — они с нами, а шаг в сторону — дружбе конец», — предполагает пользователь под псевдонимом «Красный Помидор».

Китайские военные Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Нашлись и те, которых уже давно ничего не пугает, ведь Россия смогла добиться такого уровня развития, который позволяет ей спокойно отстаивать свой суверенитет и не обращать внимания на разного рода угрозы из внешнего мира.

«США и всей Европе будет кирдык, а Россия выстоит. Россия будет диктовать условия всему миру, как жить и что делать. Россия — это могущественная страна, и с нами нельзя бодаться. Россия сама всегда заканчивала все войны и конфликты, которые были развёрнуты против неё», — отметил Дмитрий К.

Напомним, 2 мая издание The National Interest опубликовало материал, согласно которому недружественные заявления президента США Джозефа Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой.