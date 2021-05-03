3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:23 — REGNUM Инцидент в Первоуральске (Свердловская область), где нетрезвая хозяйка огромной овчарки в наморднике упустила из рук поводок, в результате чего собака набросилась на проходящих мимо детей, вызвал шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 3 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Осторожно, злая собака Андрюша Романов

"Опять бешеные псы нападают на детей. В этот раз дети тоже провоцировали?» — задаётся вопросом Ян М.

Многие пользователи указали на то, что подобные случаи происходят всё чаще и чаще. Люди убеждены, что это связано с тем, что граждане слишком безответственно относятся к содержанию опасных собак.

Собака State Farm

«Хорошо хоть в наморднике. Ну, где там зоошиза, защищающая собачку и говорящая, что это дети виноваты?» — написал Артемий С.

Некоторые комментаторы отметили, что дети не пострадали лишь благодаря наморднику, который нетрезвая хозяйка всё-таки решила надеть на своего питомца. Тем не менее люди указали на то, что дети могли получить серьёзную психологическую травму.

«Да пофиг, играется или нет. В наморднике она или нет. Хозяин собаки несёт ответственность за неё. А её вот это «игривое состояние» легко может нанести психическую травму. А это пару сотен тысяч долларов, случись такое где-нибудь в Соединённых Штатах», — пишет Олег Е.

Часть людей, которых очень сильно задела данная ситуация, отреагировали крайне агрессивно. Люди считают, что пора брать ситуацию в свои руки, раз закон не помогает людям защититься от нападения собак.

«А теперь, собакофилы, давайте начинайте скулить, что собачка никого не трогала, а просто гуляла. Даже в наморднике тупо массой может сбить с ног и завалить ребёнка. Это тоже вам шуточки? Запомните безмозглые владельцы бесконтрольных собак, что рано или поздно у людей кончится терпение и их тупо начнут отстреливать и вас наказывать, возможно, с жестокостью. Раз закон не работает, придётся устраивать самосуд», — считает Александр А.

Собака воет Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Ряд пользователей отметил, что нужно ввести отсев тех людей, которые хотят взять опасное животное, но не способны нести за него полноценную ответственность. Граждане считают, что собака — большая угроза для людей и с ней необходимо заниматься исключительно специалистам.

«Некоторым одноклеточным даже хомячка заводить противопоказано. Ладно хоть намордник был, в любом случае это дичь какая-то. А теперь представьте, что, защищаясь, собаку ударили бы палкой или подстрелили из травмата? Какой вселенский вой о «злых живодёрах» разнесся бы по всему интернету!» — заметил Александр Т.

Нашлись и те, кто указал на необходимость ужесточения российского законодательства для владельцев собак.

«Когда-нибудь начнут наказывать хозяев собак? Закон соответствующий вроде есть. В нашем городе умудряются выпускать погулять волкодавов без поводков и намордников», — отметила Галина К.

Напомним, 3 мая в Первоуральске (Свердловская область) нетрезвая хозяйка огромной овчарки в наморднике упустила из рук поводок, в результате чего собака набросилась на проходящих мимо детей.