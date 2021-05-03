Вашингтон, 3 мая, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и более десятка были ранены после того, как в Соединенных Штатах у берегов города Сан-Диего перевернулось судно. Об этом 3 мая сообщает BBC со ссылкой на пожарно-спасательную службу.

Ggia Мигранты в море

Переполненный 12-метровый катер налетел на риф утром 1 мая, 29 человек оказались в воде. Спасателям удалось спасти 25 человек, один был найден в критическом состоянии.

Сообщается, что на капитана катера было заведено уголовное дело.

«Все указывает на то, что это было контрабандное судно, использовавшееся для перевозки мигрантов в Соединенные Штаты», — отметил директор департамента пограничного патруля Джеф Стивенсон.

Напомним, 4 марта Le Parisien со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM) сообщила, что по меньшей мере двадцать человек погибли 3 марта в Аденском заливе.