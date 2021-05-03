Донецк, , 21:15 — REGNUM ВСУ обстреляли окрестности села Саханка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило сегодня вечером, 3 мая, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В сообщении говорится, что обстрел села вёлся из населенного пункта Водяное, находящегося под контролем ВСУ. Отмечается, что всего по Саханке было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки в ДНР был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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