3 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:44 — REGNUM Интервью с музыкантом Леонидом Агутиным, где он раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении», вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Леонид Агутин Okras

"Никому эта песня не нравится, но всё равно едет Манижа», — пишет Влад И.

Многие пользователи оказались в непонимании от ситуации, согласно которой песня Манижи для конкурса «Евровидение» собрала столько негативных реакций, что стоило бы уже заменить исполнительницу от России, но по какой-то причине организаторы до сих пор этого не сделали.

«Всей России уже не нравится эта песня, но почему-то никто ничего не может поделать с этим», — написала Галочка П.

Некоторые комментаторы уверены, что население России пока что не приняло то, как изменилась музыкальная индустрия в стране. Поэтому и наблюдается картина, когда песня людям не нравится, но именно её и хотят отправить на конкурс.

«Кто-то не хочет осознавать, что музыкальная индустрия имеет свойство эволюционировать и изменяться», — предполагает Рустам Х.

Другие же убеждены, что поддаваться новым тенденциям нельзя, потому что они носят деградирующий характер. Люди считают, что Российская Федерация должна быть представлена куда более достойными исполнителями песен.

«Наблюдается явная деградация общества. Если Россия отправляет на конкурс исполнителя, то это должен быть человек, а не фрик! Для какой цели туда едет эта мадам? Для очередного позора?! В России что, женщины красивые и талантливые закончились?! Вы вообще хотите победить?! Или в очередной раз опозориться?! Да понятно, что победы там нам явно не светит. Но если Россия себя уважает, то фрик представлять страну нашу не должен!» — считает Алексей И.

Часть пользователей отметила, что такую известность Манижа приобрела только лишь благодаря массовой негативной реакции на её песню. Обращая на это повышенное внимание, по сути, граждане лишь оказывают скандальной исполнительнице услугу.

«Вам не надоело Манижу обсуждать? Всем и так понятно, что без такого репертуара на «Евровидение» нынче не попадёшь. Чем больше её «песни» вас задевают, тем больше таких Маниж выползет на сцену. И дело тут не в личности Манижи, а в самой эстраде российской», — отметила Марина М.

Нашлись и те, кто считает, что Манижа проиграет конкурс даже несмотря на то, что в её песне и её исполнении соблюдены все главные тренды Европы на данный момент.

«Я считаю, что Евросоюз делает всё, чтобы изолировать Россию в культуре, общении, политике, бизнесе, спорте, особенно когда мы побеждаем во всём этом. Для этого они постоянно и меняют правила в спортивных состязаниях, дипломатии, бизнесе, международных договорах. Я знаю, что её посылают, соблюдая весь тренд, связанный с ЛГБТ-движением, с эмансипацией, с борьбой женщин за свои права. Но, думаю, она проиграет. Это и хорошо. Главное, это должно подвигнуть организаторов этого политизированного шоу задуматься о критериях выбора победителя», — поделился своим мнением Andrey A.

Напомним, 3 мая музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на «Евровидении».