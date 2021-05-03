Берлин, 3 мая 2021, 20:28 — REGNUM
Природоохранная организация «Союз защиты природы» (NABU) подала иск в суд Гамбурга (Германия) против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщили 3 мая в пресс-службе NABU.
«Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», — сообщили в пресс-службе.
В NABU напомнили, что 1 апреля регулятор отклонил протест организации против укладки 16,5 км труб в исключительной экономической зоне Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.
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