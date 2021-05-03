Сан-Сальвадор, , 20:58 — REGNUM Американские политики выразили беспокойство по поводу увольнения нескольких генеральных прокуроров и судей, которые работали в Верховном суде Сальвадора. Об этом 3 мая сообщает BBC.

Судьи и прокуроры были отправлены в отставку по рекомендации Национального собрания, большое влияние на которое оказывает партия президента Сальвадора Найиба Букеле.

Оппозиция Сальвадора осудила данные перемены и обвинила Букуле в попытке переворота.

Букеле отверг обвинения и лишь отметил, что: «мы чистим дом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Букеле был оскорблен комментарием пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса, который 5 апреля заявил, что Соединенные Штаты ждут, чтобы Букеле вернул«разделение полномочий в государственный аппарат и продемонстрировал приверженность его администрации к прозрачности и ответственности».