Ростов-на-Дону, , 20:24 — REGNUM Более 5,6 тысячи человек подписали петицию с требованием возобновить работу аксайких рынков на окраине Ростова-на-Дону. Обращение с подписям инициативная группа направит в приёмную президента России.

«Мы не торговые лотки, а магазины площадью до 1000 кв. метров. С помощью наших торговых центров осуществляется оптово-розничное снабжение всего ЮФО и прилигающих областей. Сотни производств России, ближнего и дальнего зарубежья (СНГ, Китай, Турция, Иран, Италия, Германия, Франция и т.д.) реализуют свою продукцию и имеют представительства на территории этих ТЦ. Мы, как работодатели, предоставляем тысячи рабочих мест. Мы много лет платим многомиллионные аренды и налоги», — отмечают предприниматели.

У бизнесменов есть все официально выданные разрешения на работу, заключены арендные договоры и договоры собственности. Беседы с чиновниками, утверждают торговцы, результатов не дают.

«Мы терпим многомиллионные убытки и не знаем что будет завтра. Оптовые покупатели не могут подъехать для закупки, что уже привело к колоссальному росту цен и дефициту товара в ЮФО и прилегающих регионах. Многие полжизни вложили в свой бизнес. Мы хотим остаться на своем месте, просто работать и кормить свои семьи», — следует из обращения.

По словам инициативной группы, людям больше некуда уходить. Тысячи предпринимателей оказались на грани разорения.

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