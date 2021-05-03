Екатеринбург, 3 мая, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта ликвидировали пожар с тремя фурами. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Тушение пожара на месте ДТП

Пожарные засыпают локальные очаги возгорания бочек с алюминиевой пудрой грунтом. Также спасатели помогают Росавтодору восстановить движение автомобилей в сторону Екатеринбурга. С этой целью они сделали в отбойнике пропил, это позволит направить поток машин по одной встречной полосе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 мая на этом участке столкнулись три фуры. А затем начался пожар и возникла угроза взрыва.