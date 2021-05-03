Штутгарт, Германия, , 20:18 — REGNUM 26-летний немецкий центральный полузащитник «Штутгарта» Марк-Оливер Кемпф может перейти в другой клуб Бундеслиги. На футболиста претендует франкфуртский «Айнтрахт». Об этом 3 мая сообщил портал Transfermarkt. Transfermarkt оценивает Кемпфа в 6 миллионов евро. Соглашение немца со «Штутгартом» истекает в конце сезона 2021/22.

В текущем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 29-ти матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 31-го тура «Штутгарт» с 39-ю набранными очками идет на 10-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

Кемпф перешел в «Штутгарт» из «Фрайбурга» на правах свободного агента.