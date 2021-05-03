Лондон, , 20:13 — REGNUM 3 мая в Вест Бромвиче на стадионе «Хоторн» в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу состоится матч «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон». Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Аджайи, О’Ши, Ферлонг, Перейра, Таунсенд, Галлахер, Мэйтленд-Найлз, Йокуслу, Дианье.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Аит-Нури, Коуди, Семеду, Саисс, Невеш, Феррейра, Дендонкер, Траоре, Отасовие, Силва.

На данный момент «Вулверхэмптон» с 41-м очком занимает 12-ю позицию. «Вест Бромвич» с 25-ю очками идет на предпоследней строчке в зоне вылета.

Последние три встречи этих команд завершились победами «дроздов» со счетом 2:0, 5:1 и 3:2.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать судье будут Ли Беттс и Константин Хатзидакис.