Женева, Швейцария, , 20:11 — REGNUM За последние сутки в мире выявили 721 896 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 152 534 452 человека. Такие данные приводит 3 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 11 711 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 198 528.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 808 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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