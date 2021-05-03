Женева, Швейцария, , 19:55 — REGNUM Оценка вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая была разработана в Центре им. Гамалеи, может быть произведена экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в конце июня или июле текущего года. Об этом сообщила 3 мая помощник генерального директора организации Марианджела Симао на брифинге.

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По ее словам, в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, могут внести «Спутник V» после изучения полных данных о вакцине.

Симао добавила, что эксперты оценят российскую вакцину от COVID-19 тогда, когда у «нас будет полное досье». По ее словам, это может произойти уже в конце июня или в июле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что вакцина от COVID-19 компании Modеrna одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях.

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