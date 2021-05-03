Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Независимый надзорный совет Facebook 5 мая решит судьбу заблокированного аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, сообщается на официальной странице совета в соцсети Twitter.

В руководстве Facebook отметили, что считают блокировку аккаунта экс-главы Белого дома верным решением, но с учётом его общественной значимости «считают необходимым, чтобы комиссия оценила его и пришла к собственному независимому заключению о том, следует ли сохранять блокировку».

Отмечается, что до рассмотрения вопроса комиссией доступ Дональда Трампа к его учетной записи останется заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, надзорный совет был создан в минувшем году руководством Facebook в качестве регулятора для решения спорных вопросов, касающихся контента в социальной сети, с участием независимых экспертов.