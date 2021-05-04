Чебоксары, , 06:36 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» населению возмещено более 95% вкладов, а юридическим лицам, в том числе предпринимателям и управляющим компаниям, — пока ни рубля. Это следует из сведений о ходе конкурсного производства, опубликованных государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На дату отзыва лицензии обязательства банка перед кредиторами (по данным бухгалтерского баланса) оценивались в 3 940 591 тыс. рублей, в том числе по вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2 709 941 тыс. рублей.

Согласно представленным данным, в рамках конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов направлено 2 460 306 тыс. рублей при установленной сумме требований в размере 3 818 269 тыс. рублей. В том числе в марте 2021 года кредиторы получили 269 834 тыс. рублей.

В документе отмечается, что в целом удовлетворено 64,44% требований кредиторов, из них кредиторов первой очереди — 95,18% (2 460 306 тыс. рублей). Как следует из опубликованных сведений, кредиторам третьей очереди не выплачено ни рубля при сумме установленных требований в размере 1 233 476 тыс. рублей.

Напомним, в первую очередь реестра требований кредиторов включается требования физлиц, во вторую — налоговые долги, в третьей очереди — требования юридических лиц, в том числе ТСЖ и управляющих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.