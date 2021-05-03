Брюссель, 3 мая 2021, 19:41 — REGNUM
Европейский союз выразил протест постоянному представителю России Владимиру Чижову в связи с введением Москвой санкций против граждан Евросоюза, говорится 3 мая в внешнеполитической службы ЕС.
«Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Евросоюз ввел санкции против России из-за осужденного блогера Алексея Навального. В черный список попали председатель СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
В конце апреля Россия ответила на санкции, запретив въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран ЕС, в том числе и спикеру парламента ЕС.
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