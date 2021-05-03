Катманду, , 20:14 — REGNUM С 6 по 14 мая Непал прекращает международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. Об этом 3 мая заявил премьер-министра страны Кхадги Прасада Шармы Оли. Обращение политика к жителям страны транслировали местные СМИ.

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Внутренние рейсы в Непале также отменены с 3 до 14 мая.

Оли уточнил, что 13 контрольно-пропускных пунктов будут открыты на границе между Непалом и Индией, чтобы граждане Непала могли вернуться домой.

Отмечается, что всем прибывшим будет необходимо предоставить негативный тест на коронавирусную инфекцию. Въезд иностранцам будет закрыт.

Напомним, ранее власти Непала приостанавливали авиасообщение с Великобританией после обнаружения новой мутации коронавируса у британских туристов.