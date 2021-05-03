Москва, , 19:39 — REGNUM Нынешний главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско по окончанию текущего сезона покинет команду. Стороны не стали продлевать контракт, который рассчитан до 31 июня 2021-го года. Немецкий специалист присоединился к «красно-белым» в октябре 2019-го года. 3 мая директор «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.

3 мая в рамках 28-го тура РПЛ «Спартак» одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Обе голевые передачи отдал Виктор Мозес.

На данный момент «Спартак» с 53-мя очками занимает вторую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.