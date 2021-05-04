Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновске полицейские задержали группу местных жителей, которую подозревают в вымогательстве. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

В ходе спланированной операции при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР управления Росгвардии задержаны четверо предполагаемых злоумышленников, им от 22 до 35 лет.

Предварительно полицией установлено, что злоумышленники с августа по ноябрь 2020 года вымогали деньги у 19-летнего ульяновца, присвоив таким образом 85 тыс. рублей.

«Фигуранты встречали потерпевшего в различных частях Заволжья, избивали, после чего молодой человек выплачивал требуемую сумму», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Один из фигурантов уголовного дела взят под стражу, трое остальных находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновске вынесен приговор четырём местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве 100 млн рублей. Им назначено от восьми до 12 лет лишения свободы.

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