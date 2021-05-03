Мадрид, , 19:32 — REGNUM 29-летний испанский фланговый универсальный полузащитник «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в другом мадридском клубе. На футболиста претендует мадридский «Атлетико». Об этом 3 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Контракт Васкеса со «сливочными» истекает 31 июня 2021-го года. «Матрасники» хотят подписать испанца после завершения сезона.

В текущем сезоне испанской Примеры Васкес принял участие в 24-х матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов футболист отдал две результативные передачи.

Васкес перешел в «Реал» летом 2015-го года из «Эспаньола» за 1 миллион евро.