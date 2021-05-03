Москва, , 19:25 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поручения по итогам послания Федеральному собранию, сообщается 3 мая на сайте Кремля.

Так, правительству поручено до 1 июня доложить об обеспечении финансирования мероприятий, предусмотренных посланием.

Также правительство должно представить предложения по формированию широкого перечня новых инициатив социально-экономического развития страны, направленных на достижение национальных целей развития.

Кроме того️, правительство должно разработать подходы для формирования целостной системы мер поддержки семей с детьми.

Госкорпорации «Газпром» вместе с региональными властями поручено обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств жителей.

Правительству поручено обеспечить к 2024 году предоставление абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшее одобрение граждан РФ вызвали такие темы, как поддержка материнства и детства (38%), выплаты школьникам к 1 сентября по 10 тыс. руб. (21%), социальная политика (11%), защита интересов России (10%), выплаты неполным семьям (7%) и 100%-ная оплата больничного (5%).

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