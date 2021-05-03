Вильнюс, , 19:23 — REGNUM Выступая в польском парламенте, президент Литвы Гитанас Науседа вспомнил о бесславном конце Речи Посполитой и заявил, что Россия якобы угрожает Украине, Белоруссии и другим республикам бывшего СССР, а также Польше. Выход он видит в объединении на антироссийской основе, в «способности создать территорию мира, демократии и процветания по соседству» — в странах-участницах программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство».

"Мы живем в трудный период. Как и 230 лет назад, мы видим растущую военную мощь на Востоке, которая пытается противоречить нашим ценностям и угрожает нашему образу жизни. Наш долг — сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Белоруссии могли пользоваться плодами свободы, независимости и демократии. В прошлом они принадлежали к общей семье европейских народов, и я верю, что так будет и в будущем», — заявил президент Литвы, выступая 3 мая в польском Сейме.

Науседа заявил о «фактической оккупации востока Украины» и непризнании воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, Россия якобы «пытается взять Белоруссию под контроль» с помощью строительства атомной электростанции в приграничной с Литвой и Польшей белорусской Гродненской области. Науседа уверен, что БелАЭС является «геополитическим оружием» России, которое «превратит Белоруссию в заложника политики Кремля».

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Литовский президент заявил также, что «перед лицом агрессивной враждебной силы, как показывают уроки прошлого, необходимо объединяться и объединять силы, не дожидаясь, пока станет слишком поздно». По его мнению, сейчас «необходимо чёткое видение программы «Восточного партнёрства», из которой шесть лет назад пытались исключить или перевести в партнёры второго сорта Белоруссию.

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Напомним, торжественные мероприятия в Польше с участием президента Литвы приурочены к принятию 3 мая 1791 года первой конституции Речи Посполитой, которая окончательно прекратила своё существование в 1795 году. Конституция закрепляла дискриминацию православных и русского населения — предков нынешних украинцев и Белорусов. Лидер польского восстания Тадеуш Костюшко, пытавшийся сохранить деградировавшее государство, объявлен властями Белоруссии белорусским «национальным героем», с чем не согласна не только белорусская общественность и некоторые представители Академии наук, но также российские историки и дипломаты.

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