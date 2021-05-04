Чебоксары, , 06:07 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии местные депутаты и чиновники предлагают объединить девять муниципальных образований с последующим получением статуса муниципального округа. Соответствующий законопроект, разработанный районным собранием депутатов, внесён на рассмотрение в Госсовет, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С инициативой о преобразовании муниципальных образований выступило собрание депутатов Красноармейского района седьмого созыва. В пояснительной записке уточняется, что проектом закона предусмотрено объединение в одно муниципальное образование Алманчинского, Большешатьминского, Исаковского, Караевского, Красноармейского, Пикшикского, Убеевского, Чадукасинского, Яншихово-Челлинского сельских поселений.

«С наделением его статусом муниципального округа с наименованием — Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в селе Красноармейское. Преобразование осуществляется с целью создания экономически обоснованного, эффективного местного самоуправления за счет консолидации финансовых и кадровых ресурсов, сокращения расходов на аппарат управления, повышения эффективности использования бюджетных средств», — говорится, в частности, в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что на территориях указанных девяти поселений прошли публичные слушания по данному вопросу.

Уточняется также, что муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а также указанные поселения утрачивают статус муниципального образования.

Напомним, 1 мая 2019 года федеральным законом введен новый вид административного образования — муниципальный округ. Согласно закону, муниципальный район — это несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, а муниципальный округ — несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.