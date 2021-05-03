Екатеринбург, , 19:13 — REGNUM Под Екатеринбургом на Дублёре Сибирского тракта ограничили движение транспорта. Причиной стала авария с участием трёх грузовиков, сообщают представители ГИБДД.

Автомобилистам пришлось ехать в объезд. Отметим, некоторые граждане сообщали о заторе на данном участке трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая вечером в этом месте столкнулись и загорелись три фуры. Существовала угроза взрыва, но его удалось не допустить.

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