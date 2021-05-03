Берн, , 19:13 — REGNUM

Для обеспечения вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения в мире в 2022 году потребуется от $35 млрд до $45 млрд, сообщил 3 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«От $35 млрд до $45 млрд потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослых во всём мире», — говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Кроме того, уточнил он, международное партнёрство по обеспечению доступа к лекарствам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, рост случаев заражения SARS-CoV-2 фиксируется уже девятую неделю подряд. Наиболее существенный рост заболеваемости зафиксирован в Юго-Восточной Азии (включая Индию) — на 49%, при росте смертности на 81%. В Восточном Средиземноморье прирост смертности составил 17%. В Европе, Африке, Северной и Южной Америке наблюдается сокращение заболеваемости на 8−12%.

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