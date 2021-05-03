Берлин, , 19:06 — REGNUM Германии не стоит отказываться от диалога с Россией и Китаем. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, официально ставший единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС).

По его словам, Берлину следует проводить многовекторную политику, направленную на поиск путей взаимодействия с разными странами.

Лашет уточнил, что речь также идет о России, Китае и странах арабского мира.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля военное ведомство ФРГ сообщило, что операция бундесвера в Афганистане завершается, начинается вывод военных и техники.

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