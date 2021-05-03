Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США несколько часов курсировали вблизи черноморских границ России. Об этом сообщают 3 мая авиамониторинговые интернет-ресурсы.

По данным этих ресурсов, воздушный шпион ВВС США RC-135W вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит и около трех часов находился над побережьем Крыма и Краснодарского края.

В свою очередь патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon прилетел к российским границам на Черном море с авиабазы Сигонелла на итальянском острове в Сицилии.

Напомним, 2 мая противолодочный самолет ВМС США P-8А также был идентифицирован вблизи российских границ на Черном море.