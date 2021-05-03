Берлин, , 18:55 — REGNUM 3 мая в Майнце на стадионе «Кофас Арена» будет разыгран матч 29-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» — «Герта», который ранее был перенесен. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Гвидо Клефе | Фредерик Ассмут | Флориан Бадштюбнер.

Стартовые составы команд:

«Майнц»: Центнер, Сен-Жюст, Белл, Ньякат, Бетью, да Кошта, Мвене, Кор, Баррейру, Онисиво, Салаи.

«Герта»: Шволов, Штарк, Клюнтер, Дардаи, Гендузи, Миттельштадт, Хедира, Тусар, Зеефейк, Кунья, Кордоба.

На данный момент «Майнц» с 34-мя очками идет на 12-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 26-ю очкам остается на 17-м месте в зоне вылета.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на канале «Матч ТВ».