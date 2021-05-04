Чебоксары, 4 мая 2021, 00:20 — REGNUM В Чувашии к осени 2021 года вакцинацию от COVID-19 могут пройти 570 тыс. жителей. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на международном фестивале юношеской прессы «Волжские встречи», сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.
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В ходе общения с начинающими журналистами были подняты вопросы пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19. Олег Николаев отметил, что количество желающих сделать прививку в Чувашии увеличивается — по его словам, к осени в республике планируют вакцинировать порядка 570 тыс. жителей.
Руководитель республики заверил, что число поступающих вакцин «должно увеличиться».
Напомним, в республике проживает 1,2 млн жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава Чувашии Олег Николаев сделал прививку от COVID-19 первым компонентом, заявив, что «самочувствие хорошее». Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через единый номер 122, на приёме у врача, через регистратуру в поликлинике или через портал госуслуг.
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Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 368 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 22 221 пациент (91,2%), умерли 1376 человек.