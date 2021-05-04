Чебоксары, , 00:20 — REGNUM В Чувашии к осени 2021 года вакцинацию от COVID-19 могут пройти 570 тыс. жителей. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на международном фестивале юношеской прессы «Волжские встречи», сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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В ходе общения с начинающими журналистами были подняты вопросы пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19. Олег Николаев отметил, что количество желающих сделать прививку в Чувашии увеличивается — по его словам, к осени в республике планируют вакцинировать порядка 570 тыс. жителей.

Руководитель республики заверил, что число поступающих вакцин «должно увеличиться».

«Нет никаких сомнений, что все люди, которые желают привиться, смогут это сделать. Тем самым мы выработаем коллективный иммунитет и сможем смело планировать нашу дальнейшую жизнь», — сказал Олег Николаев.

Напомним, в республике проживает 1,2 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава Чувашии Олег Николаев сделал прививку от COVID-19 первым компонентом, заявив, что «самочувствие хорошее». Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через единый номер 122, на приёме у врача, через регистратуру в поликлинике или через портал госуслуг.

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Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 368 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 22 221 пациент (91,2%), умерли 1376 человек.