Манчестер, Великобритания, , 18:42 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено усилить левый фланг атаки основной команды. Выбор стоит между игроком «Боруссии» Джейдоном Санчо и фланговым нападающим мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом. Об этом 3 мая сообщил на портале Transfermarkt.

В «Манчестер Юнайтед» на позиции левого нападающего могут сыграть только Антони Марсьяль и Даниэль Джеймс. Однако их уровень игры на данный момент не совпадает с амбициями клуба.

Transfermarkt оценивает Санчо в 100 миллионов евро. В текущем сезоне англичанин принял участие в 23-х матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Стоимость Комана — 65 миллионов евро. В рамках той же Бундеслиги француз сыграл в 26-ти играх, в которых набрал 3+9 очков по системе гол+пас.