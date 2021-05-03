Тула, , 18:41 — REGNUM 3 мая в Туле на в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 московский «Спартак» одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Александр Соболев (21') и Джордан Ларссон (77'). На 45-й минуте Илья Кутепов срезал мяч в свои ворота после подачи Луки Джорджевича с левого фланга атаки. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили пять футболистов: Александр Соболев, Лука Джорджевич, Горан Чаушич, Юрий Ковалев и Сергей Ткачев. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Для Александра Селихова этот матч стал первым с апреля 2019-го года.

Составы команд:

«Арсенал»: Шамов, Сокол, Беляев, Довбня, Кангва, Ковалев (Горбатенко, 72'), Джорджевич, Чаушич, Костадинов (Кангва, 72'), Рассказов (Громыко, 81'), Луценко (Ткачев, 57').

«Спартак»: Селихов, Жиго, Кутепов (Джикия, 58'), Гапонов (Литвинов, 71'), Мозес, Крал, Зобнин, Промес (Понсе, 83'), Умяров (Хендрикс, 71'), Соболев (Ещенко, 83'), Ларссон.

«Спартак, одержав 16-ю победу в сезоне, набрал 53 очка и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 23-мя очками остался на 13-й строчке в зоне вылета.