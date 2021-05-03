Минск, , 18:39 — REGNUM Сбежавший в Варшаву бывший директор минского государственного Купаловского театра Павел Латушко анонсировал запланированную на 9 мая массовое оппозиционное выступление в Белоруссии. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Через соцсети я призову белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист», — сказал Латушко.

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В интервью RND лидер варшавского «Народного антикризисного управления» напомнил, что уже призывал оставшихся в Белоруссии сограждан выйти на оппозиционную акцию в День Победы, отметив: «9 мая — государственный праздник Республики Беларусь, и наше право отпраздновать его — легально, свободно, открыто — никто не вправе ограничить».

В то же время находящийся в уголовном розыске оппозиционер не исключил, что власти Белоруссии воспрепятствуют антиправительственному выступлению. В таком случае, считает Латушко, руководство Белоруссии подтвердит «свой статус оккупационной».

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Напомним, организаторы шествий «Бессмертного полка» в Белоруссии опасаются запрета их мероприятия под предлогом провокаций со стороны прозападной оппозиции. Мингорисполком до сих пор не разрешил шествие в Минске, хотя все сроки рассмотрения поданной ещё 9 апреля заявки прошли. Витебский горисполком разрешил шествие, но в рамках официозного аналога «Беларусь помнит», созданного в пику «Бессмертному полку»,

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