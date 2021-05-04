Ульяновск, , 08:00 — REGNUM В Ульяновской области идёт подготовка к тематической промышленной неделе, которую посвятят отрасли композитных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

«Композитная неделя» состоится в регионе с 11 по 14 мая. В рамках данного события планируется открытие производств, подписание инвестиционных соглашений и обсуждение проблем новой отрасли — композитных материалов.

В частности, предполагается запуск лабораторно-производственного комплекса по выпуску полимерных композиционных материалов ульяновского филиала Всероссийского института авиационных материалов (ФГУП «ВИАМ»), подписание соглашений о сотрудничестве для создания производства авиационных агрегатов из полимерных композиционных материалов.

Региональные власти считают композитную отрасль перспективным направлением для Ульяновской области. Общий объем инвестиций по проектам кластера оценивается в 6 млрд рублей, что позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют к июню 2021 года сократить уровень безработицы до уровня, который был в регионе до пандемии коронавируса. Власти считают, что этому будут способствовать рост деловой активности, привлечение инвестиций и капиталовложений в рабочие места.