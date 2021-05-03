Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Администрация транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала более 1,62 млн человек, вылетающих из Соединенных Штатов в другие страны 2 мая. Новый рекорд почти в 10 раз превышает цифры, зафиксированные в это же время в прошлом году. Об этом 3 мая сообщает CNN.

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На фоне того, как число ежедневных выявленных случаев заражения коронавирусом в США начинает медленно идти на спад, авиакомпании принимают все больше пассажиров и начинают заполнять самолеты.

2 мая Delta Air Lines убрала ограничение на места в середине ряда, став последней крупной компанией, которая придерживалась политики социального дистанцирования из-за коронавируса. В American Airlines сообщили, что к 7 мая на сайте можно будет забронировать места на все самолеты, которые в свое время перестали функционировать из-за пандемии.

Отмечается, что на протяжении последних семи недель TSA фиксировала более миллиона пассажиров ежедневно.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелеты из-за пандемии коронавируса нового типа.