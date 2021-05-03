Минск, , 18:36 — REGNUM За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 834 пациента с COVID-19 и 648 пациентов выписаны. Об этом 3 мая проинформировала пресс-служба минздрава республики.

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Там сообщили также, что за минувшие сутки было выполнено 8,238 тыс тестов, за весь период пандемии — 5, 895 273 млн тестов. Напомним, население Белоруссии составляет почти 9,5 млн человек.

«Всего, с начала пандемии, в Белоруссии были зарегистрированы — 361 тыс. 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 352 тыс. 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, — сказано в официальном сообщении. — За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

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