Чебоксары, 4 мая, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Чувашии из-за ухудшения погодных условий ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

ИА REGNUM Ветреная погода в Чебоксарах

Спасатели со ссылкой на Чувашский ЦГМС отмечают, что 4 мая на территории республики ветер порывы будут достигать 19 м/с, пройдут кратковременные дожди, местами — гроза. В ведомстве сообщают, что ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что 5 мая республика окажется в тылу циклона и похолодает до +6…+11 градусов, ожидаются небольшие дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду. Возможны мокрый снег и ледяная крупа, а в ночь на 6 мая прогнозируются заморозки на почве.