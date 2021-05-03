Париж, 3 мая 2021, 18:26 — REGNUM Международному сообществу следует защищать сотрудников средств массовой информации (СМИ). Об этом 3 мая сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.
«Журналисты нас информируют, — отметил глава государства по случаю Всемирного дня свободы печати. — Давайте продолжать борьбу за то, чтобы они были свободными во всем мире».
Макрон также добавил, что международному сообществу следует «защищать сотрудников СМИ», а также «бороться с дезинформацией».
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден по случаю Всемирного дня свободы печати заявил, что масштабы жестокого обращения с журналистами во всем мире продолжают расти.
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