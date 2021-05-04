Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области раскрыто убийство, совершенное 29 апреля. Об этом сообщает следственное управление по региону.

Жертвой стала 43-летняя женщина. По данным правоохранителей, преступление было совершено 29 апреля 2021 года в одном из сёл Кузоватовского района. Следствием установлено, что злоумышленник, находясь в тот день в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры задушил потерпевшую.

В совершении преступления подозревают 28-летнего знакомого убитой. Он взят под стражу.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Базарносызганском районе Ульяновской области передано в суд уголовное дело по факту смерти 54-летней женщины, которая получила смертельные травмы из-за ударов кружкой. Фигурантом уголовного дела стал её 24-летний знакомый.

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