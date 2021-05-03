Минск, , 18:15 — REGNUM Белорусское ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (дочерняя компания ПАО «Газпром») консервирует начатое строительство своего многофункционального комплекса в Минске, известного также как «Газпром центр». До 17 мая проводится тендер на выбор подрядной организации на разработку технической документации на консервацию, проектной документации по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2) по объекту «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова — просп. Независимости — ул. Макаенка».

Заказчиком консервации долгостроя выступает ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а организатором — филиал «Управление по организации строительства многофункционального комплекса». Потенциальному подрядчику предложено выполнить работы по оформлению консервации объекта в срок с июня 2021 года по март 2025 года.

Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемых услуг (работ) содержат суммы 249 тыс белорусских рублей ($96 тыс) без НДС или 298,8 тыс бел.руб. ($115 тыс) с 20%-м НДС за эти работы. Цена указана «с учетом всех расходов, налогов и сборов, необходимых для выполнения работ по предмету заказа и других обязательных платежей».

«Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемых услуг (работ) и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств», — сказано в газпромовском документе.

Напомним, строительство «Газпром центра» в Минске началось в 2015 году по личному разрешению Александра Лукашенко и в 2016 году было заморожено. В 2020 году работы были возобновлены с привлечением итальянского генподрядчика Codest International и вскоре вновь законсервированы. За возможность реализации проекта ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» перечислило в белорусский бюджет десятки миллионов долларов.

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