Москва, , 18:15 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») намерен помочь губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, который хочет вернуть звание почетного гражданина Берлина герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову, спасшего немецкую девочку в 1945 году.

«Я бывал в Германии, выступал в Бундестаге, у меня сложились хорошие отношения с некоторыми действующими депутатами германского парламента. Я обязательно выясню их личное отношение к такой избирательности исторической памяти и что можно предпринять для восстановления справедливости», — заверил Горелкин в телеграм-канале.

Он уверен, что далеко не все немцы «согласны почитать Буша и Рейгана и плевать в наших воинов-освободителей».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Германии отказались восстановить в звании почетного гражданина Берлина Николая Масалова. Он 30 апреля 1945 года, рискуя жизнью, спас из-под огня в Берлине немецкую девочку. Этот подвиг лег в основу знаменитого памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

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