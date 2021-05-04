Казань, , 04:57 — REGNUM Чувашские спортсменки Алина Прокопьева и Татьяна Архипова стали призёрами Казанского марафона, который считается одним из крупнейших событий страны в легкой атлетике. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта Чувашии.

В стартах приняли участие 14 тыс. спортсменов из 29 стран. Главная борьба развернулись на полной дистанции 42,2 км, где выступали сильнейшие марафонцы. На этой дистанции серебряную медаль завоевала мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева, а «бронзу» взяла двукратный бронзовый призёр Олимпиады Татьяна Архипова. Обе спортсменки тренируются у Михаила Кузнецова.

Ещё две медали принесли команде Чувашии полумарафонцы: серебряными призерами стали Александр Новиков и Ксения Махнева.

Отметим, что 3 мая в Аликовском районе Чувашии прошли республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Семенова, а 7 мая начнётся первенство республики по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок.