Оттава, , 18:30 — REGNUM Канадский филиал американской ультраправой группировки Proud Boys, признанной террористической организацией в Канаде, сообщил о самороспуске. Об этом 3 мая сообщает The Indipendent.

«С тяжелым сердцем я пишу эти слова, зная, что мы не сделали ничего плохого. На сегодняшний день в Канаде официально больше нет Proud Boys, группа официально распущена. В реальности, мы никогда не были террористами или группой белого превосходства. <…> Однако дело в том, что у нас нет финансовой поддержки, нас не финансируют богатые. Мы обычные патриотически настроенные канадцы. Мы электрики, плотники, финансовые консультанты, механики и т. д.», — говорится в официальном сообщении.

В свою очередь, в американский организации сообщили, что канадский филиал стал жертвой в политической игре: «Наши канадские братья стали жертвами правящей элиты канадского правительства».

Напомним, 15 февраля в эфире шведского телеканала SVT ультраправое объединение Proud Boys, которое не скрывает своих симпатий к бывшему президенту США Дональду Трампу, сравнили с террористическими организациями.