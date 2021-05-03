Москва, , 18:07 — REGNUM В послании президента РФ Федеральному собранию задан курс на укрепление страны и подготовку к развитию в принципиально новых условиях, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

«Я бы предостерег от восприятия климатической повестки как сугубо экологического вопроса. Экологические технологии — это, несомненно, важно. Но здесь не надо путать воздействие на текущее состояние окружающей среды и климат», — рассуждает Николаев в телеграм-канале.

Даже если весь мир возьмет на себя и выполнит самые амбициозные обязательства Парижского соглашения, все равно изменения возможно увидеть не ранее чем через 50 лет, рассуждает парламентарий.

«Поэтому участие страны в мировой климатической повестке воплощается прежде всего в вопросах мониторинга и раскрытия климатической информации, в вопросах фиксации факторов поглощения парниковых газов на территории нашей страны, в развитии новых технологий и проектов «зеленой» энергетики, в вопросах защиты интересов российских компаний на международных рынках», — делает он вывод.

Не секрет, что климатическая повестка уже сейчас используется для достижения геополитических целей, она становится одним из главнейших факторов международной политики и глобальной экономической конкуренции.

«И здесь, увы, у России, друзей нет», — констатировал Николаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам своего послания Федеральном собранию дал поручение правительству России предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в РФ до более низких показателей, чем в Европейском союзе в целом.

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