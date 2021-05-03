Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM Под Екатеринбургом на Дублёре Сибирского тракта пожар возник из-за столкновения трёх фур. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального управления МЧС.

Машины загорелись. Одна из фур перевозила алюминиевую пудру. Была угроза взрыва, однако её удалось предотвратить.

Фуру с алюминиевой пудрой потушили. Продолжали гореть другая фура и молоковоз. В 19:30 по местному времени пожар был локализован.

«Огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации открытого горения. Пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 3 мая.

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