Варшава, , 18:01 — REGNUM В июне на саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в военный блок, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским.

«На приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца — в середине июня — состоится в Брюсселе… эта тема, с полной уверенностью, тоже будет обсуждаться», — сказал Дуда.

По его словам, на саммите обсудят в том числе вопрос «дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Киев восстановит свой ядерный потенциал, если Украину не возьмут в НАТО, — жалкое подобие шантажа.

Она добавила, что у Украины никогда не было статуса ядерной державы. К тому же, Украина — участник Договора о нераспространении ядерного оружия.

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